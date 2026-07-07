Il Parlamento europeo ha approvato una riforma delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, modificando il regolamento del 2004. Le nuove regole prevedono che il bagaglio a mano sia gratuito e che i rimborsi vengano effettuati più rapidamente in caso di cancellazioni o ritardi. La revisione mira a migliorare le condizioni dei viaggiatori e a uniformare le procedure tra gli Stati membri. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla riforma delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, aggiornando il regolamento in vigore dal 2004. Il provvedimento introduce una serie di nuove tutele per i viaggiatori, tra cui procedure di rimborso più rapide, il trasporto gratuito del bagaglio a mano e maggiori garanzie per famiglie e persone con disabilità. Bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Tra le principali novità figura il diritto di portare gratuitamente a bordo un bagaglio a mano. Le compagnie aeree potranno comunque continuare a proporre tariffe ridotte per chi sceglie di viaggiare senza zaini o piccole valigie. La riforma elimina inoltre i costi aggiuntivi per la correzione di semplici errori ortografici nel nome del passeggero e per l’utilizzo della carta d’imbarco stampata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Voli, il Parlamento europeo approva le nuove regole: bagaglio a mano gratis e rimborsi più veloci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO SUI RIMPATRI

Notizie e thread social correlati

Bagaglio a mano incluso nel biglietto e rimborsi più veloci, le nuove regole sui voliIl Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno concordato il 15 giugno 2026 un nuovo quadro normativo per i voli.

Voli aerei, dai bagagli a mano gratis ai rimborsi per i ritardi: le nuove regole Ue. Ecco cosa cambiaLe nuove regole europee sui voli aerei prevedono bagagli a mano gratuiti e rimborsi più rapidi in caso di ritardo.

Temi più discussi: Parlamento UE approva la riforma dei diritti dei passeggeri aerei; Trasporto aereo UE: accordo storico per rafforzare i diritti dei passeggeri; Destra e sinistra insieme per i diritti dei passeggeri aerei, l'Aula pronta a votare le nuove regole; C’è il nuovo regolamento Ue per l’accessibilità dei voli ai passeggeri disabili. Bene, ma ancora diritti non garantiti.

Parlamento Ue: norme sui voli aerei. Novakov (relatore): Trasformiamo i diritti dalla legge alla pratica(Strasburgo) Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, aggiornando per la prima volta dal 2004 il quadro europeo di tutela dei via ... agensir.it

Parlamento Ue: norme sui voli aerei. Risarcimenti più semplici per i ritardi, posti gratuiti per i bambini e bagaglio a mano inclusoIl Parlamento europeo ha confermato oggi in via definitiva le modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei concordate con il Consiglio dell'Ue in sede di comitato di conciliazione. Le mod ... agensir.it

Trasporto aereo, nuove garanzie per passeggeri e famiglie: L’accordo provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla revisione delle norme che regolano i diritti dei viaggiatori aerei dà nuovo impulso alla… dlvr.it/TTFYLD #Cronaca #Viaggi x.com