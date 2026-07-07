Vigilanza Rai quel pasticciaccio brutto delle dimissioni di massa
Per la prima volta dal 1975, tutta la Commissione di Vigilanza sulla Rai ha rassegnato le dimissioni contemporaneamente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce all’intera componente dell’organismo. La notizia ha causato sorpresa tra gli addetti ai lavori, senza che siano state fornite motivazioni dettagliate. La situazione ha generato incertezza sulla gestione futura del controllo sulla Rai. Nessun rappresentante si è ancora espresso sui motivi di questa decisione collettiva.
Dal lontano 1975, anno della sua istituzione, non era mai accaduto che l’intera Commissione di Vigilanza sulla Rai si dimettesse in blocco. È successo il 2 luglio scorso, giorno in cui i parlamentari delle opposizioni, in testa la presidente dell’organo bicamerale Barbara Floridia (M5S), hanno deciso di lasciare, seguiti a ruota dai colleghi della maggioranza di centrodestra. Una figuraccia? Solo per chi dovesse ancora ostinarsi a pensare che la politica romana, quando si mette in bocca la retorica della “sacralità delle istituzioni”, creda sul serio a quel che dice. Ai partiti, tutti senza eccezione, preme molto di più, quando si tratta dell’azienda radiotelevisiva di Stato, presidiare i propri interessi di bottega. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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