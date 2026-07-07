vigilanza rai quel pasticciaccio brutto delle dimissioni di massa

Notizia in breve

Per la prima volta dal 1975, tutta la Commissione di Vigilanza sulla Rai ha rassegnato le dimissioni contemporaneamente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce all’intera componente dell’organismo. La notizia ha causato sorpresa tra gli addetti ai lavori, senza che siano state fornite motivazioni dettagliate. La situazione ha generato incertezza sulla gestione futura del controllo sulla Rai. Nessun rappresentante si è ancora espresso sui motivi di questa decisione collettiva.