Le opposizioni non hanno indicato i nomi dei nuovi membri della Commissione di Vigilanza Rai, anche dopo la richiesta ufficiale dei presidenti di Camera e Senato. In una dichiarazione, hanno affermato che, se i componenti saranno nominati d’ufficio, si dimetteranno nuovamente. La questione riguarda la composizione della commissione e le modalità di nomina dei suoi membri.

Le opposizioni non presenteranno i nomi dei nuovi componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nonostante la richiesta formale arrivata dai presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La decisione, maturata secondo quanto si apprende in un’intesa tra tutte le forze del centrosinistra, compresa Italia Viva, rappresenta un nuovo capitolo dello scontro politico sulla ricostituzione dell’organismo parlamentare. La posizione delle opposizioni arriva dopo la lettera inviata ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, nella quale La Russa e Fontana hanno chiesto di indicare entro mercoledì 8 luglio i nuovi rappresentantinecessari alla ricostituzione della Commissione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vigilanza Rai, le opposizioni non indicano i nuovi componenti: “Se nominati d’ufficio ci dimetteremo ancora”

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VIGILANZA RAI, DIMISSIONI in blocco dei componenti di OPPOSIZIONE

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