Cinque sanitari toscani sono tornati in Italia dopo aver concluso la prima fase della loro missione umanitaria in Venezuela. Il gruppo è atterrato nelle ultime ore all’aeroporto di Pratica di Mare. La missione, iniziata alcune settimane fa, aveva lo scopo di fornire assistenza medica nel paese sudamericano. Non sono stati forniti dettagli sulle attività svolte o sulla durata complessiva dell’intervento. La missione prosegue con altre fasi e coinvolgimenti.

È terminata la prima fase della missione umanitaria in Venezuela per i cinque sanitari toscani rientrati nelle scorse ore presso l’aeroporto di Pratica di Mare. Il gruppo, composto da quattro infermieri e un medico, era partito il 26 giugno insieme a una squadra nazionale di 36 esperti provenienti da sei diverse regioni italiane per prestare soccorso alle aree colpite dal terremoto, operando sotto il coordinamento della Protezione civile della Toscana. Il lavoro sul campo è stato intenso e continuativo. Fabio Zanieri, infermiere della CROSS di Pistoia che ha coordinato la missione, ha descritto l’attività svolta presso il punto di primo soccorso allestito all’interno di un campo da golf a Caraballeda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Venezuela, rientrato il primo gruppo di sanitari toscani: prosegue la missione di soccorso

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