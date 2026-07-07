vasco rossi al via la prevendita per la storica residency di roma

Notizia in breve

Sono stati aperti i biglietti per la residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, con dieci concerti programmati tra il 6 e il 25 giugno 2027. La serie di spettacoli segna una delle più grandi esibizioni nella storia musicale italiana, celebrando mezzo secolo di carriera del cantante. La prevendita è già attiva, e i biglietti sono disponibili per le date in programma.