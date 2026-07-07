Vasco Rossi al via la prevendita per la storica residency di Roma
Sono stati aperti i biglietti per la residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, con dieci concerti programmati tra il 6 e il 25 giugno 2027. La serie di spettacoli segna una delle più grandi esibizioni nella storia musicale italiana, celebrando mezzo secolo di carriera del cantante. La prevendita è già attiva, e i biglietti sono disponibili per le date in programma.
Dieci concerti nello stesso stadio per celebrare mezzo secolo di carriera. Vasco Rossi si prepara a scrivere una nuova pagina della storia musicale italiana con una residency senza precedenti allo Stadio Olimpico di Roma, dove salirà sul palco il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Un progetto pensato come grande festa dedicata ai fan e destinato a richiamare oltre mezzo milione di spettatori nella Capitale. La scelta di concentrare dieci serate a Roma ha uno scopo ben preciso: festeggiare i 50 anni di carriera di Vasco con una formula diversa dal tradizionale evento unico, che permetta a un numero maggiore di fan di assistere al concerto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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#Vasco Rossi chiude alla grande il tour 2026: 3 milioni di biglietti nelle ultime cinque edizioni. E ora il suo Giubileo nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com
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