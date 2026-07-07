Un locale LGBT di Pesaro è stato oggetto di ripetuti atti vandalici e insulti. Sono stati trovati sputi davanti al supermercato vicino, auto graffiate e escrementi lasciati davanti alla porta. Inoltre, alcune mogli si sono presentate con fotografie dei mariti sul cellulare per verificare se frequentano il locale. Il presidente del locale ha annunciato che intende chiudere l’attività, affermando che non può più sostenere questa situazione.

Pesaro, 7 luglio 2026 – Insulti omofobi, uno sputo davanti al supermercato, auto dei clienti graffiate, escrementi lasciati davanti alla porta e perfino mogli che si presentano con la fotografia del marito sul cellulare per sapere se il coniuge frequenta il locale. Ora, dopo appena cinque mesi dall’apertura, il Cento XXX di via Campanella 12, a Muraglia, potrebbe lasciare Pesaro e trasferirsi a Rimini. A dirlo è Antonio Patera, 41 anni, presidente dell’associazione che gestisce, insieme alle sue due sorelle, quello che definisce l’unico locale di questo tipo nelle Marche: un punto di ritrovo per la comunità Lgbt. Patera, davvero è pronto a lasciare Pesaro? “Sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandalismi, insulti e sputi: locale Lgbt nel mirino. Il presidente: “Basta, vado via”

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