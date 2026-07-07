Oggi a Napoli si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale e il sindaco di un comune della Valle Caudina. Durante la riunione, è stato affrontato il tema del “Programma Integrato di Valorizzazione”, un progetto che riguarda lo sviluppo e la tutela del territorio. La discussione si è focalizzata sulle prossime fasi e sui possibili interventi da mettere in atto. Nessuna comunicazione ufficiale sulle decisioni finali è stata diffusa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi a Napoli con l’assessore Cuomo abbiamo discusso di un passaggio importante per il futuro della Valle Caudina: il Programma Integrato di Valorizzazione”. Lo dice in consigliere regionale Pellegrino Mastella: “ Non è un semplice atto formale, ma l’inizio di un percorso che finalmente riconosce questo territorio come un sistema unitario, superando frammentazioni che per troppo tempo ne hanno limitato lo sviluppo. Dentro questo programma ci sono priorità concrete: infrastrutture, mobilità, rigenerazione urbana, valorizzazione ambientale, sostegno alle imprese e alle filiere produttive. C’è, soprattutto, una visione moderna di sviluppo, capace di coniugare crescita e qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valle Caudina, vertice in Regione con l’assessore Cuomo e Mastella

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