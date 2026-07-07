Arezzo, 7 luglio 2026 – Al Castello di Valenzano per il festival di Valenzano Symphony arriva Silvio Trotta che canta Branduardi con i Malandrini Folk, una scelta condivisa dal direttore Giulio Cuseri con l’Amminitrazione Comunale di Subbiano ed in modo particolare con l’assessore Paolo Domini che segue il progetto, certi che la magia del Castello, i testi poetici e le melodie antiche, l’esecuzione coinvolgente di Trottae della sua band, crei in ognunodei presenti un’emozione unica per una magica serata da ricordare a lungo.. Quella di Silvio Trotta è una ammirazione per Angelo Branduardi che ha radici lontane nel tempo, nella cui musica, l’artista, si è riconosciuto per la passione della musica popolare italiana, per le sonorità nord europee, per la musica antica sacra e profana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valenzano Symphony, al Castello di Valenzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Valenzano Symphony, al via il festival a Subbiano

Stasera l’apertura del Festival Valenzano SymphonyStasera si è tenuta l’apertura del Festival Valenzano Symphony al Castello di Valenzano.

Temi più discussi: Ecco Valenzano Symphony, il Festival del trentennale; Valenzano Symphony compie 30 anni: cinque serate tra grande musica, narrazione e colonne sonore nel Castello di Valenzano; Confessioni di un musicante - Silvio Trotta canta Branduardi. Valenzano Symphony 2026; Stasera l’apertura del Festival Valenzano Symphony.

Valenzano Symphony, al Castello di ValenzanoArezzo, 7 luglio 2026 – Al Castello di Valenzano per il festival di Valenzano Symphony arriva Silvio Trotta che canta Branduardi con i Malandrini Folk, una scelta condivisa dal direttore Giulio Cuseri ... lanazione.it

Stasera l’apertura del Festival Valenzano SymphonyIl festival musicale organizzato dal Comune di Subbiano in collaborazione con il Castello di Valenzano Agriturismo e Dimora d’Epoca di Marco Franceschi ... lanazione.it