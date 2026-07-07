Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono in vacanza in Croazia a bordo di una barca, insieme alle loro figlie. La coppia trascorre alcuni giorni tra mare e relax, in una zona caratterizzata da acqua cristallina e sole. La vacanza dura diversi giorni e si svolge in un contesto di totale tranquillità. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori attività o spostamenti durante il soggiorno.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si stanno concedendo una vacanza in Croazia, all’insegna del relax. La coppia sta infatti trascorrendo alcuni giorni su una barca, in una cornice di vacanza fatta di sole, acqua cristallina e tranquillità. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la vacanza estiva della coppia Valentino Rossi e sua moglie Francesca Sofia Novello stanno passando parte delle vacanze estive in Croazia. Il soggiorno si svolge a bordo di un’imbarcazione, in un contesto tipicamente estivo che richiama una fuga dal quotidiano all’insegna del riposo. A fare da sfondo alla vacanza è il mare croato, meta molto scelta durante l’estate per le sue acque e per il fascino della costa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in vacanza in barca in Croazia, pausa estiva con le figlie tra mare e relax

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentino Rossi e Francesca ballano lento in vacanza: momento romantico da non perdere!

Notizie e thread social correlati

Chi era Francesca Valentino, l’italiana morta a Santo Domingo: la nuova vita in Tv, il rientro con due figlie e l’ultima vacanzaFrancesca Valentino, italiana di 45 anni, è deceduta a Santo Domingo dopo essere stata travolta dal fumo di un incendio nel resort Viva Wyndham...

Roberto Mancini in spiaggia a Senigallia: relax in riva al mare e pausa pranzo con il panino ‘tricolore’Un ex commissario tecnico della nazionale è stato visto in spiaggia a Senigallia, ieri, mentre si rilassava in riva al mare.

Temi più discussi: Perché Valentino Rossi non era alle nozze del padre Graziano con Ambra Arpino; Perché Ambra Arpino, appena sposata con Graziano Rossi, vuole querelare Valentino Rossi e mezza famiglia prima ancora di partire per il viaggio di nozze?; Valentino Rossi, il papà Graziano sposa Ambra Arpino: il sì arriva senza l'ex pilota; Valentino Rossi diserta le nozze del padre Graziano con Ambra Arpino: tra i due è gelo.

Valentino Rossi e la moglie Francesca si godono il mare della CroaziaValentino Rossi e Francesca Sofia Novello trascorrono parte delle vacanze estive su una barca nel mare della Croazia insieme alle figlie ... gossip.it

FRANCESCA+SOFIA+NOVELLOTutte le notizie su francesca+sofia+novello aggiornate dal Corriere dello Sport. Segui francesca+sofia+novello in tempo reale ... corrieredellosport.it