Un uomo di 65 anni è morto nel pomeriggio a Lecco, a Moregallo, dopo aver avuto un malore in acqua. I nipotini che erano con lui hanno lanciato l’allarme. L’uomo si trovava al lago per sfuggire al caldo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’ipotesi più probabile riguarda un malore, ma le cause precise sono ancora da accertare.

Il dramma nel pomeriggio a Moregallo: l’allarme lanciato dai nipotini. Un uomo di 65 anni, residente a Suello, in provincia di Lecco, è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 6 luglio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque del Lago di Como, davanti alla spiaggia del Nautilus, in località Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario. A dare l’allarme sono stati i suoi nipotini, che erano con lui per trascorrere qualche ora al lago e cercare un po’ di refrigerio dal caldo di questi giorni. Quando i familiari si sono accorti che il 65enne non tornava a riva, hanno immediatamente chiesto aiuto. La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Lecco.

© Notizieaudaci.it - Va al lago con i nipotini per sfuggire al caldo, poi il dramma a Lecco: muore 65enne, l’ipotesi sul malore in acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mantova, Haddad Taher muore a 55 anni mentre è al lavoro nei campi: ipotesi malore per il caldoUn uomo di 55 anni è deceduto mentre lavorava nei campi durante una calda giornata estiva.

Bracciante muore nei campi del Mantovano, ipotesi malore per il caldoUn uomo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è deceduto nel pomeriggio di ieri a Borgocarbonara, nel Mantovano, mentre lavorava nei campi di...

Temi più discussi: Al via la settima edizione di Lecco Film Fest dedicata a san Francesco; Lecco, il vento fa slittare i fuochi della Festa del Lago a lunedì; Festa del lago e della montagna a Lecco: Lucie, benedizione e fuochi; Lecco, Festa del Lago e della Montagna: messa e poi il corteo con la benedizione.

Mandello. LISZTMania inaugura il Festival di Bellagio e del Lago di Como lecconotizie.com/cultura/mandel… via @Lecco Notizie x.com

Consigli per trekking in Valtellina e dintorni reddit

Si ispira a San Francesco la VII edizione del Lecco Film Fest Con tutte le sue creatureDal 2 al 5 luglio, il Lecco Film Fest 2026 celebra il cinema con proiezioni, incontri e masterclass, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco. famigliacristiana.it

Lecco Film Fest: il programma completo, da San Francesco a...Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospita la settima edizione del Lecco Film Fest, il festival ... casateonline.it