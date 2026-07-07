Durante la partita tra Usa e Belgio, Lukaku è entrato in campo e ha segnato un gol, ricevendo un voto di 7. Ream ha commesso diversi errori e ha ottenuto un voto di 4. Tra i giocatori statunitensi, Tillman si è distinto come il più efficace, mentre Pulisic e McKennie hanno avuto una prestazione sotto la media. Nessun calciatore belga ha ricevuto un voto insufficiente.

Non ci sono insufficienze tra i belgi, mentre il migliore degli statunitensi è Tillman. Male Pulisic e McKennie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Usa-Belgio, le pagelle: Lukaku entra e segna, 7. Ream sbaglia tutto, 4

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