Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

È possibile vedere la replica dell’ultima puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La replica permette di rivedere l’episodio in qualsiasi momento, anche dopo la messa in onda originale. La piattaforma di riferimento è Mediaset Play, dove sono disponibili le puntate già trasmesse. La replica può essere visualizzata anche tramite altre applicazioni di streaming legate al gruppo televisivo.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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