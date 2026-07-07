Università 5 nuovi percorsi post-laurea di Milano-Bicocca

Sono stati annunciati cinque nuovi percorsi post-laurea presso l’università di Milano-Bicocca. Tra questi, ci sono corsi dedicati alla promozione e tutela dei diritti di bambini e adolescenti, e un percorso di specializzazione in consulenza tecnica psicoforense. Sono inoltre previsti corsi sull’analisi dei dati ambientali, un percorso per manager e imprenditori e un corso per il riconoscimento della professione di osteopata.

Dagli interventi per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza alla perizia e consulenza tecnica psicoforense. Dall’analisi dei dati ambientali al percorso d’eccellenza per manager e imprenditori, fino al corso per il riconoscimento della professione di osteopata. Sono gli ambiti professionali al centro dei 5 nuovi master, corsi di perfezionamento ed executive, proposti, per il I semestre dell’ anno accademico 2026-2027, da Bicocca Academy, la Scuola di Alta Formazione dell’Università di Milano- Bicocca, che sviluppa l’offerta formativa post-laurea: 30 i percorsi in tutto al via in autunno su un’offerta complessiva di circa 90 master e corsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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