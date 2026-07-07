Il 8 luglio 2026, nella soap “Un posto al sole”, Diego compie un gesto clamoroso. La puntata, trasmessa mercoledì sera, è la prima dopo la pausa estiva. La serie, in onda dal 1996, mantiene il suo seguito di pubblico e si concentra sui personaggi principali. Le anticipazioni indicano che il personaggio di Diego agirà in modo sorprendente, senza ulteriori dettagli sulla natura del gesto.

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026. Nella puntata precedente del 7 luglio 2026. Martedì 7 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Damiano, suo malgrado, proverà a proteggere Eduardo, ma il suo sacrificio rischia di rivelarsi inutile: qualcuno, per puro caso, si avvicinerà molto alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 luglio 2026: il gesto di Diego è clamoroso

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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