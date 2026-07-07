Un ex funzionario pubblico cinese è stato condannato a morte per aver preso quasi 300 milioni di euro in tangenti

Un ex funzionario cinese è stato condannato a morte per aver ricevuto circa 300 milioni di euro in tangenti. La sentenza riguarda un funzionario per lo sviluppo economico nella città di Nanjing, condannato per aver accumulato 2,31 miliardi di yuan tra il 1993 e il 2023. La cifra corrisponde a circa 300 milioni di euro. La condanna si riferisce a un periodo di circa 30 anni.

Yang Youlin, ex funzionario per lo sviluppo economico nella città di Nanjing (Nanchino), in Cina, è stato condannato a morte per aver preso 2,31 miliardi di yuan in tangenti tra il 1993 e il 2023, l’equivalente di circa 300 milioni di euro. Yang è stato condannato anche per appropriazione indebita, malversazione di fondi pubblici, abuso di potere e riciclaggio di denaro. Secondo il tribunale popolare intermedio di Changzhou, Yang aveva ricevuto il denaro in cambio del suo aiuto nella concessione di fondi pubblici per la realizzazione di infrastrutture e per operazioni commerciali, tra le altre cose. Quello che riguarda Yang è uno dei più grandi casi di corruzione emersi negli ultimi anni in Cina, soprattutto per l’entità delle tangenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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