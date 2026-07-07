Ultimo le immagini dei fan prima del concerto di Tor Vergata spiegano perché questo evento è già nella storia

Il concerto di Ultimo all’Università di Tor Vergata si è svolto il 4 luglio e ha attirato un grande pubblico, lasciando tracce nelle immagini dei fan presenti. L’evento ha richiesto un’elevata organizzazione e ha suscitato discussioni sui social media. Le immagini mostrano la folla e le misure di sicurezza messe in atto, mentre le discussioni continuano nei giorni successivi. L’appuntamento è considerato uno tra i più rilevanti tra quelli recenti nel panorama musicale italiano.

Il maxi concerto di Ultimo all’ Università di Tor Vergata è ormai entrato nella storia recente degli eventi musicali italiani, ma nei giorni successivi continuano a far discutere le immagini e l’imponente macchina organizzativa che ha accompagnato l’appuntamento del 4 luglio. Dalle migliaia di fan accorsi nella capitale fino allo straordinario piano per la viabilità, l’evento ha trasformato per giorni un’intera area di Roma. Già nelle serate precedenti al concerto, centinaia di fan del cantautore romano avevano letteralmente invaso i Castelli Romani, creando lunghe file di automobili lungo le strade panoramiche della zona. L’obiettivo era trovare un punto abbastanza alto da riuscire ad ascoltare le prove che si svolgevano nell’area delle Vele di Calatrava. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ultimo sorprende tutti prima del concerto: le prove diventano uno spettacolo per 1.500 fan speciali

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