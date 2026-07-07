uisp atletica siena geyer brilla agli italiani u18 di grosseto ora occhi puntati alla sfide di caorle

Alyssa Geyer ha ottenuto due ottimi risultati ai Campionati italiani U18 di Grosseto. La manifestazione nazionale si è svolta su pista e ha visto in evidenza anche altri giovani atleti. Dopo questa prova, l'attenzione si sposta verso le sfide in programma a Caorle. L'evento ha coinvolto diverse categorie giovanili e si è concentrato sulla crescita dei talenti emergenti. Nessun dettaglio sui risultati specifici delle gare o sui tempi realizzati.

I Campionati italiani individuali su pista Under 18, appuntamento di livello nazionale in programma a Grosseto, hanno visto Alyssa Geyer protagonista di due ottime prestazioni. L’atleta senese ha conquistato un prestigioso 14° posto nei 400 metri, facendo registrare il suo nuovo primato personale con il tempo di 58“43. Nei 100 ostacoli ha invece dominato e vinto la propria batteria iniziale con il crono di 14“47, raggiungendo così la semifinale e chiudendo al 12° posto in Italia con il nuovo primato personale di 14“38. Un risultato di grande valore che ha confermato l’ottimo momento di forma di Alyssa, attesa subito da un nuovo importante appuntamento insieme al compagno di squadra Duccio Bernardi, i Campionati italiani individuali Under 20, rassegna nazionale della stagione su pista outdoor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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