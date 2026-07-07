L'Udinese sta valutando l'acquisto di Federico Baschirotto per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Dopo la retrocessione in Serie B, il giocatore potrebbe lasciare la Cremonese. La società friulana avrebbe manifestato interesse per il difensore, secondo quanto riportato da Tuttosport. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre.

L'Udinese vuole consegnare a Kosta Runjaic importanti rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i friulani avrebbero messo nel mirino Federico Baschirotto, che dopo la retrocessione in Serie B potrebbe scegliere di lasciare la Cremonese. Il difensore vorrebbe continuare a giocare nella massima serie ed è in attesa di offerte. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità di una eventuale trattativa. Il contratto del classe '96 scade a giugno 2028 e attualmente il suo valore oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Udinese, per la difesa spunta l'idea Baschirotto

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Le loro qualità sono eccellenti e li valuto entrambi molto positivamente. Quello su cui non sono convinto è passare una stagione intera nel ruolo centrale della difesa a tre dell'Inter. I difetti di Akanji si vedono di più lì, mentre Solet ha raramente, se non mai, gio reddit

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