Tutto pronto per la Monaco Energy Boat Challenge quattro giorni di innovazione in mare
La Monaco Energy Boat Challenge inizierà tra quattro giorni, con competizioni dedicate a imbarcazioni innovative. Le barche in gara utilizzano foil per sollevare lo scafo, sistemi di propulsione elettrici, a idrogeno e a metanolo. Sono presenti anche tecnologie di intelligenza artificiale applicate a bordo. L'evento si svolge in mare e prevede quattro giorni di prove e presentazioni di nuovi sistemi e design nel settore nautico.
Scafi che si librano sull’acqua grazie ai foil, sistemi di propulsione elettrici, a idrogeno e a metanolo, intelligenza artificiale di bordo e nuovi materiali sostenibili: il futuro dello yachting sarà protagonista dall’8 all’11 luglio alla 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, l’appuntamento organizzato dallo Yacht Club de Monaco che riunirà 54 team provenienti da 21 Paesi. Per quattro giorni giovani ingegneri, ricercatori e studenti universitari metteranno alla prova in mare prototipi sviluppati nel corso degli ultimi anni, confrontandosi sotto lo sguardo di aziende, esperti e protagonisti dell’industria nautica internazionale.... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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