tutto pronto per la monaco energy boat challenge quattro giorni di innovazione in mare

Notizia in breve

La Monaco Energy Boat Challenge inizierà tra quattro giorni, con competizioni dedicate a imbarcazioni innovative. Le barche in gara utilizzano foil per sollevare lo scafo, sistemi di propulsione elettrici, a idrogeno e a metanolo. Sono presenti anche tecnologie di intelligenza artificiale applicate a bordo. L'evento si svolge in mare e prevede quattro giorni di prove e presentazioni di nuovi sistemi e design nel settore nautico.