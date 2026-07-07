L'infortunio di Ismael Saibari, appena acquistato dal Bayern Monaco per 55 milioni, rischia di compromettere la sua partecipazione al Mondiale. Durante la partita contro il Canada, l’attaccante si è infortunato allo stiramento al bicipite femorale. Le notizie dal ritiro del Marocco sono riservate, ma si conferma la gravità del problema. La squadra resta in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre l’ansia cresce tra i tifosi.

Resta tutto molto segreto, ma le notizie che arrivano dal ritiro del Marocco confermano la gravità dell’infortunio di Ismael Saibari. All’inizio della partita contro il Canada, l’attaccante, appena comprato dal Bayern Monaco per 55 milioni, dovrebbe essersi procurato uno stiramento al bicipite femorale. Se questa ipotesi venisse confermata, il Mondiale di Saibari sarebbe ovviamente finito. Una grave perdita per il Marocco, visto che aveva già segnato tre gol. Mohamed Ouahbi sta valutando le opzioni per sostituirlo contro la Francia e quella più probabile prevede l’utilizzo di Suofiane Rahimi. Il 30enne attaccante dell’Al Ain è subentrato a Saibari contro il Canada, segnando il terzo gol e bissando quindi la rete realizzata contro Haiti quando sostituì sempre Ismael. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto il Marocco in ansia per Saibari: dopo il ko contro il Canada il Mondiale è a rischio

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