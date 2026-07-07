Tumore prostatico | con l’IA la diagnosi è più veloce e precisa

Il Servizio di Radiologia di Humanitas Gavazzeni utilizza ora l’intelligenza artificiale nelle risonanze magnetiche per diagnosticare il tumore prostatico. La tecnologia permette di ottenere risultati più rapidi e accurati rispetto ai metodi tradizionali. La diagnosi con IA viene effettuata direttamente sui dati delle immagini, senza interventi invasivi. Questa innovazione si applica esclusivamente alle risonanze magnetiche, migliorando la precisione nella rilevazione dei tumori.

Il Servizio di Radiologia di Humanitas Gavazzeni ha introdotto un significativo aggiornamento tecnologico nella diagnostica per immagini: l’applicazione dell’ intelligenza artificiale (IA) alla risonanza magnetica (RM). Si tratta di una tecnologia già attiva nella pratica clinica quotidiana, in grado di migliorare la qualità delle immagini e, in molti casi, di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, mantenendo elevati gli standard diagnostici. Un beneficio particolarmente rilevante riguarda la risonanza magnetica multiparametrica della prostata, esame chiave nella diagnosi del tumore prostatico. Grazie all’IA, le immagini delle zone sospette risultano più definite e le sequenze ad alta risoluzione più leggibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tumore della prostata metastatico e la terapia target in fase precoce: lo studio Amplitude

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