Trump Markell | Un attacco incomprensibile Meloni è nostra alleata

L’ambasciatore americano ha definito incomprensibile un attacco rivolto a un leader europeo, sottolineando che questa persona è un’alleata. Ha aggiunto che il presidente statunitense potrebbe fungere da tramite tra il leader europeo e altri leader europei, ma non ha spiegato cosa motivi questa sua percezione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e alcuni leader europei.

L’ambasciatore americano dell’amministrazione Biden: “Non capisco cosa passi nella testa del presidente perché lei potrebbe davvero fare da tramite fra lui e i leader europei”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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