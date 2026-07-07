trump da leader a pallone sgonfiato

Donald Trump ha richiesto un ordine restrittivo contro Giorgia Meloni, affermando che non vuole incrociarla. La richiesta è stata avanzata dopo un episodio in cui, secondo quanto riferito, Trump avrebbe estratto un cartellino rosso nei suoi confronti. Non ci sono dettagli su eventuali conseguenze legali o sulla natura dell’incidente. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Vabbè, allora vale tutto. Donald Trump estrae il cartellino rosso nei confronti di Giorgia Meloni («Serve un ordine restrittivo») per non incrociarla nel vertice Nato di oggi in Turchia e fa annullare d’imperio il cartellino rosso costato l’espulsione, e la squalifica, al bomber Folarin Balogun della nazionale Usa impegnata nella notte contro il Belgio per gli ottavi del mondiale («Sì, ho parlato io con Infantino, il fallo non c’era e l’arbitro è sospetto»). L’unica differenza tra i due casi è che Infantino, presidente del calcio mondiale, ha eseguito senza fiatare l’ordine esecutivo presidenziale mentre la nostra premier non si è fatta intimidire e va dritta per la sua strada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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