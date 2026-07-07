Un attacco improvviso ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti, che ha risposto alle critiche di Meloni riguardo a comportamenti poco civili e umilianti nei confronti degli alleati. La leader italiana aveva accusato il presidente di mentire e di aver mostrato modi inappropriati, invitandolo a non intromettersi negli affari italiani. La replica del presidente statunitense è stata definita come un attacco a freddo, con una strategia studiata dopo le accuse di Meloni.

È stato un attacco a freddo, studiato fin da quando Giorgia Meloni lo aveva accusato di mentire, dichiarandosi allibita per i modi poco civili e umilianti del presidente Usa nei confronti dei propri alleati, e lo aveva ammonito di ficcarsi nel ciuffo biondo che «né l’Italia né io imploriamo mai». «Per lei serve un divieto d’avvicinamento», ha postato in rete Donald Trump, pubblicando un’immagine del loro ultimo incontro nella quale la premier lo guarda sorridente, dal basso in alto, con gli occhi spalancati. Non colpire la palla ma la persona, questa la dottrina dell’inquilino della Casa Bianca, negli affari come in politica. La mossa del tycoon ha una duplice valenza: vuole mettere in difficoltà la presidente del Consiglio, che lo incontrerà domani al vertice Nato di Ankara, in Turchia, e vuole vendicarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Liberoquotidiano.it - Trump contro Meloni, un attacco a freddo: il vero "molestatore" è lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump scarica Giorgia Meloni, ma lattacco del tycoon potrebbe essere una buona notizia per lei

Notizie e thread social correlati

Trump contro Meloni, Sallusti non si trattiene: “Lui è un…”Un commento di Sallusti ha definito in modo esplicito una figura politica, generando un acceso dibattito internazionale.

“Giorgia mi ha detto…”. Trump ancora contro Meloni, l’attacco è clamoroso!Donald Trump ha pubblicato un post sui social media in cui critica nuovamente la presidente del Consiglio.

Temi più discussi: Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo; Nuovo attacco di Trump: Per Meloni serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica; Trump attacca Meloni con un meme social alla vigilia del vertice Nato; Trump attacca Giorgia Meloni con meme su Truth: Serve un’ordinanza restrittiva prima del vertice Nato.

Trump contro Meloni: L'Italia deve reagire in maniera unitaria per rimandare al mittente le accuse rivolte verso Giorgia Meloni Angelo Bonelli a #4disera News x.com

Il silenzio di Meloni, non rispondere alle provocazioni di TrumpSul social Truth il meme del presidente Usa sulla premier alla vigilia del vertice della Nato. Da Palazzo Chigi al momento nessuna reazione. Schlein: 'Attacchi inaccettabili'. Salvini: 'Non commento p ... ansa.it

Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premierLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premier ... tg24.sky.it