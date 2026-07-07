Il corpo di una donna sospettata di aver pianificato l’attentato contro un oligarca è stato trovato vicino a Kiev. Il ritrovamento è avvenuto alle 23 del 6 luglio, secondo fonti di Pravda Ukraine. La donna era ritenuta coinvolta nell’attentato avvenuto nel Principato di Monaco. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte o sull’identità della sospettata.

È stata trovata morta la donna sospettata di essere l'artefice dell'attentato contro l'oligarca Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. Secondo quanto riportato da Pravda Ukraine, il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 23 del 6 luglio vicino a Kiev. Stando alle informazioni disponibili, sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Due persone, un ex agente delle forze dell'ordine e un ufficiale dell'intelligence, sono state arrestate. Una fonte ha spiegato a Pravda Ukraine che la donna è stata fuori dall'Ucraina dal 22 marzo 2025 fino al 1 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trovato vicino a Kiev il cadavere della donna accusata per l'attentato di Monaco

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