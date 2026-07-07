In Lombardia sono stati pubblicati bandi per 46 posti a tempo indeterminato di infermiere, distribuiti in tre distretti sanitari. Le selezioni, aperte a candidati con titoli ed esami, riguardano il profilo di infermiere nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Le procedure di assunzione sono rivolte a chi desidera un contratto stabile nel servizio sanitario pubblico. Le scadenze delle domande variano a seconda del distretto e del bando specifico.

Tre distretti sanitari della Regione Lombardia hanno messo a bando 46 posti a tempo indeterminato per infermieri. Le selezioni, tutte per titoli ed esami, sono rivolte a chi vuole entrare nel Servizio sanitario pubblico con un contratto stabile e riguardano il profilo di infermiere nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari. Come sono divisi i 46 posti. Le assunzioni sono distribuite tra tre diversi concorsi pubblici. Il primo è quello bandito da Asst Crema, che mette a disposizione 10 posti di infermiere a tempo indeterminato. Altri 20 posti arrivano da Asst Valle Olona, con una selezione destinata al futuro Grande Ospedale della Malpensa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Triplo concorso in Lombardia per infermieri, 46 posti a tempo indeterminato: le scadenze

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