Trieste condannato l’aeroporto che faceva lavare a casa le tute da lavoro ai dipendenti

Il Tribunale di Gorizia ha condannato l’aeroporto di Trieste per aver richiesto ai dipendenti di lavare a casa le tute da lavoro. La sentenza è arrivata dopo che sette lavoratori avevano presentato ricorso, sostenendo che il datore di lavoro doveva occuparsi anche del lavaggio delle uniformi. La decisione stabilisce che l’azienda avrebbe dovuto garantire il lavaggio delle tute, senza incaricare i dipendenti di farlo a domicilio.

Il Tribunale di Gorizia ha accolto le richieste di sette dipendenti dell’Aeroporto di Trieste, l’unico aeroporto del Friuli Venezia Giulia, stabilendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere anche al lavaggio delle tute da lavoro utilizzate durante il servizio. I lavoratori interessati si occupavano di attività di facchinaggio, manutenzione ordinaria degli aeromobili, mantenimento dei requisiti igienico-sanitari a bordo, assistenza in rampa e supporto ai passeggeri. Secondo il giudice, tutte queste mansioni comportano un’esposizione a rischi specifici legati all’ambiente di lavoro, rendendo necessario che gli indumenti protettivi siano mantenuti in adeguate condizioni igieniche. 🔗 Leggi su Open.online

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