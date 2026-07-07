Trastevere affittano un divano letto a 35 euro a notte | l’annuncio piú insolito di Roma

Un annuncio a Trastevere propone di affittare un divano letto a 35 euro a notte. La proposta ha attirato l’attenzione tra residenti e visitatori. L’annuncio è stato pubblicato online e riguarda un alloggio temporaneo. Nessuna informazione su proprietario o ubicazione esatta. La richiesta di affitto è stata presa in considerazione da alcuni utenti, mentre altri hanno criticato la proposta. La vicenda sta facendo discutere sui social e tra i passanti.

Sta facendo discutere quello che è venuto fuori a Trastevere in questi giorni: da uno dei quartieri più amati di Roma è infatti spuntato un annuncio quantomeno curioso, che offre un divano letto al prezzo di 35 euro a notte. Non una stanza, non un monolocale, non una dépendance con vista sui sampietrini. Avete letto bene: in affitto c’è solo un divano letto. Una proposta insolita, quasi surreale, che non poteva non generare tutta una serie di polemiche. Il divano letto nel cuore di Trastevere al prezzo di 35 euro a notte. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio è comparso su un gruppo Facebook dedicato agli affitti brevi a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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