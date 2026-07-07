Un bambino di 9 anni è morto in piscina durante una giornata di vacanza. La tragedia si è verificata in una struttura ricettiva, dove il bambino si trovava con la famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sulle eventuali cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al relax e al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto turisti e personale della struttura ricettiva. La vacanza di una famiglia straniera si è improvvisamente interrotta davanti a un dramma che ha lasciato senza parole chiunque fosse presente, mentre la macchina dei soccorsi si è attivata nel tentativo disperato di salvare una giovane vita. > > Davide Bonolis, la vacanza comincia malissimo: lo vedono così e parte il massacro Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava nei pressi della spiaggia della località balneare in cui stava trascorrendo le ferie con i suoi familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tragedia in vacanza, bimbo di 9 anni muore in piscina

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Tragedia in piscina termale: muore bimbo di 7 anni. Risucchiato da bocchettone

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