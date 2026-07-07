Tormento | Il rap mi ha aiutato a comunicare con mio figlio – L’intervista

Tormento ha dichiarato che il rap lo ha aiutato a comunicare con suo figlio. In un’intervista, ha spiegato che con sette brani e un EP è riuscito a dimostrare come un approccio intellettuale alla musica possa risultare anche molto apprezzato. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sul ruolo che la musica ha avuto nel rapporto con il figlio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti.

A Tormento bastano solo sette brani, un EP, per mostrare che anche un approccio estremamente intellettuale al rap può risultare estremamente cool. Il rapper, ei fu Sottotono, lo ha intitolato Antidoto, forse perché, in effetti, si tratta di un approccio futurista al male che sta attanagliando la musica italiana di oggi, una certa superficialità dilagante che assottiglia lo spessore della proposta. Tormento va in tutt’altra direzione, rimanendo fermamente, strettamente, in contatto con i tempi che corrono, le nuove sonorità, i nuovi volti della scena, ma facendosi link per reference altissime, per generi ancora poco esplorati dalle nostre parti, confezionando così un disco che è una vera e propria perla. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tormento, il freestyler è il vero rapper | BACK ROOM - ft John Durrell | The Dome

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Versilia, Mirko ucciso con la madre, un padre: «Mi sento in colpa per non avere aiutato abbastanza mio figlio dopo il suo coming out. Pensare che un padre possa desiderare di eliminare fisicamente “il problema” di suo figlio è inconcepibile»

John Cena: “Pensare alla morte mi ha aiutato ad accettare il mio ritiro”John Cena ha affermato che pensare alla morte lo ha aiutato ad accettare il suo ritiro dal wrestling.

Si parla di: Tormento: La vera ferita non è stato Sanremo, ma il pubblico che ci ha abbandonato da un giorno all'altro. Ho mangiato riso in bianco per mesi pur di continuare.

Di Tormento ce n’è unoNessuno nel rap italiano ha avuto una carriera simile alla sua, fatta di alti così alti e bassi così bassi. A 50 anni, ora è in pace con se stesso e pronto a un nuovo album, l'ennesimo capitolo di una ... rollingstone.it

Tormento: La curiosità è la cosa che ti salvaDalla nuova musica con Rkomi al rapporto con le giovani generazioni del rap, passando per oltre trent’anni di carriera: Tormento si racconta in una lunga chiacchierata con Max Brigante. 105.net