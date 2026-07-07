Jeff Jarrett sta considerando l’acquisto della federazione TNA. L’ex wrestler ha avuto un ruolo importante nella storia di diverse federazioni, tra cui WWE e WCW, e ha contribuito allo sviluppo della TNA. Non sono stati forniti dettagli sul processo o su eventuali offerte ufficiali. La decisione di Jarrett di acquisire la federazione è attualmente in fase di valutazione, senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Negli anni passati Jeff Jarrett è stato un grande di varie federazioni tra cui WWE, WCW e proprio la TNA, contribuendo a costruire il nome di esse. Nell’ultimo periodo stanno ricominciando a circolare voci su una possibile acquisizione da parte di Jeff Jarrett verso la Total Nonstop Action, a fare chiarezza è stato lui stesso durante “The Ariel Helwani Show”. Gli è stato chiesto se fosse interessato ad un futuro acquisto della TNA, ma Jarrett ha chiarito dicendo di non essersi ancora informato in merito ma che non esclude che ciò possa accadere in futuro ammettendo di essere aperto a questo acquisto e a buone attività commerciali. Jarrett ha poi fatto riferimento al suo attuale periodo in AEW ed Ha affermato che gli ha regalato momenti importanti e che apprezza la posizione in cui si trova ora. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Jeff Jarrett valuta di acquistare la federazione?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il mito della TNA crolla? Jeff Jarrett racconta la sua verità: “Non è nata dalla disperazione”Jeff Jarrett ha affermato che la nascita della TNA non è stata causata dalla sua uscita dalla WWE, smentendo l’idea che sia stata una reazione alla...

Jeff Jarrett: “Taylor Swift ha aiutato me e le mie figlie dopo la morte di mia moglie”Jeff Jarrett ha dichiarato che Taylor Swift ha offerto supporto a lui e alle sue figlie dopo la morte della moglie.

TNA Dark Side Of The Ring Took Emotional Toll On WWE Hall Of Famer’s WifeWWE Hall of Famer and TNA co-founder Jeff Jarrett peels back the curtain on his wife’s reaction to Dark Side of the Ring filming. Next month, Season 7 of Dark Side of The Ring will kick off with a ... sports.yahoo.com

Jeff Jarrett and TNA Set for Major Focus in Dark Side of the Ring Season 7Dark Side of the Ring Season 7 is set to premiere on July 7 with a multi-part deep dive into TNA Wrestling and Jeff Jarrett. Dark Side of the Ring debuted in 2019, focusing on dark and untold stories ... aol.com