TNA | Dixie Carter pensava che la TNA avrebbe potuto ingaggiare Goldberg durante l’era Hogan

Jeff Jarrett ha dichiarato che Dixie Carter pensava che la TNA avrebbe potuto ingaggiare Goldberg durante l’era Hogan. Tuttavia, Jarrett ha precisato di non aver mai creduto all’idea che Bill Goldberg effettivamente si sarebbe unito alla federazione. La discussione riguarda il periodo in cui si valutavano possibili acquisizioni di grandi wrestler per la promotion. Non sono stati forniti dettagli su trattative o accordi concreti riguardo a Goldberg in TNA.

Jeff Jarrett ha appena svelato una storia incredibile della TNA che coinvolge Dixie Carter e Goldberg, e ha chiarito senza mezzi termini di non aver mai creduto all’idea che Bill Goldberg sarebbe effettivamente arrivato. Durante la sessione di domande e risposte sulla settima stagione di Dark Side of the Ring a New York il 6 luglio 2026, Chris Jerich o ha raccontato di aver usato un incontro con la TNA nel 2007 come leva per ottenere il compenso che la WWE non gli offriva. Jericho ha detto di aver incontrato Jarrett e Carter in un Cheesecake Factory a Tampa, di essersi assicurato che l’incontro venisse reso pubblico e che la WWE gli avesse offerto la cifra che desiderava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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