Il TFA sostegno XI ciclo ha annunciato un aumento dei posti disponibili per le scuole superiori. L'apertura delle iscrizioni è prevista a breve, con dettagli sui numeri ufficiali ancora da comunicare. La procedura riguarda aspiranti che vogliono ottenere la specializzazione per insegnare a studenti con bisogni educativi speciali. La novità riguarda principalmente le risorse destinate alle istituzioni scolastiche, che si preparano ad accogliere un numero maggiore di candidati.

L'attesa per l'avvio ufficiale del TFA sostegno XI ciclo sta crescendo tra migliaia di aspiranti docenti in tutta Italia. Questo percorso ordinario per il conseguimento della specializzazione didattica è fondamentale per garantire una scuola inclusiva. Di recente, diversi atenei hanno iniziato a pubblicare i primi avvisi ufficiali e le pagine web dedicate. La novità più rilevante riguarda la richiesta esplicita, da parte di alcune università, di attivare i corsi anche per gli istituti superiori, nonostante le prime indicazioni ministeriali.Le richieste delle Università per la secondaria di secondo gradoIl Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso la nota ufficiale numero 4660 del 14 aprile 2026, non aveva inizialmente stimato un fabbisogno di posti per la scuola secondaria di II grado. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - TFA sostegno XI ciclo: novità sui posti per le scuole superiori [Aggiornato al 7 Luglio]

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Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili

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