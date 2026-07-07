In pieno giorno, una donna di 60 anni è stata minacciata con un coltello alla gola in via Redipuglia ad Ancona. Il rapinatore le ha strappato la borsa e si è dato alla fuga. La vittima, rimanendo lucida, ha preso il cellulare e ha scattato una foto del bandito di spalle mentre scappava.

ANCONA - È successo tutto in un battibaleno: il coltello puntato alla gola e la fuga con la borsa della vittima. Una 60enne anconetana che, rimanendo lucida nonostante la paura, è riuscita a prendere il cellulare e a fotografare di spalle il bandito. Sulle cui tracce si sono immediatamente messi i carabinieri. La rapina choc è andata in scena ieri mattina, attorno alle 11, in via Redipuglia. Zona centralissima, pieno giorno. A perpetrarla sarebbe stato un ragazzo dai capelli chiari: indossava una camicia azzurra, bermuda grigi e scarpe sportive scure. Ha minacciato la donna con un coltello, puntandoglielo alla gola. Il bottino Il giovane bandito ha agito a volto scoperto, scappando (ma neanche troppo velocemente) con il malloppo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Terrore in via Redipuglia ad Ancona: coltello alla gola in pieno giorno, sorpresa alle spalle e rapinata ma riesce a fotografare il bandito in fuga

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Terrore in via Redipuglia: sorpresa alle spalle e rapinata con un coltello alla gola in pieno giorno

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