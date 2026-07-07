terribile aggredito il conduttore rai in pieno centro la follia in un istante

Notizia in breve

Un conduttore televisivo è stato aggredito in pieno centro durante un normale rientro a casa. Tre giovani, di età non specificata, sono intervenuti e lo hanno colpito. L'episodio si è verificato di notte e ha causato grande paura. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali ferite o motivazioni dell'aggressione. La polizia sta indagando sull'accaduto.