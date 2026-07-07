Il 26 giugno, all’annuncio del terremoto in Venezuela, una persona ha descritto il suo shock, paragonandolo a un dolore fisico, come se gli fosse stata tolta una parte di sé. Ha espresso dolore e rabbia, in particolare verso un governo accusato di aver costruito palazzi con materiali scadenti e senza tecnologie antisismiche. La sua reazione è stata di incredulità e sgomento.

Quando il 26 giugno ha appreso della distruzione provocata dal terremoto in Venezuela cosa ha provato? «Non ci potevo credere. Mi sono sentito come se mi avessero tagliato una parte del corpo. Per tutte le vite spezzate dei miei connazionali ho provato dolore, ma anche molta rabbia contro un governo corrotto che ha costruito palazzi con il polistirolo, senza nessuna tecnologia antisismica. Ho pensato a tutti quei soldi rubati, mentre la gente è costretta a morire sotto le macerie. Anche i miei zii sono lì. È caduto il muro della loro casa e non possono entrarci, ma stanno bene. Sono vivi, nel loro piccolo, offrono aiuto preparando arepas, focaccine a base di farina di mais precotta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Terremoto in Venezuela, Giulio Vita: «Per tutte le vite spezzate dei miei connazionali ho provato dolore, ma anche rabbia contro un governo corrotto che ha costruito palazzi con il polistirolo, senza nessuna tecnologia antisismica»

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