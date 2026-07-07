Tabellone incroci | super Spagna-Portogallo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra primi quarti

Il Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti. Per la prima volta, si giocheranno i sedicesimi di finale, eliminando il passaggio diretto agli ottavi. Tra gli incontri degli ottavi di finale, spiccano Spagna contro Portogallo, Francia contro Marocco e Norvegia contro Inghilterra. La fase a eliminazione diretta si svolgerà subito dopo la fase a gironi, con le prime partite in programma tra le 16 e le 17 del calendario.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21., Ottavo 1: PARAGUAY-FRANCIA 0-1Ottavo 2: CANADA-MAROCCO 0-3Ottavo 3: PORTOGALLO-SPAGNA 0-1Ottavo 4: USA-BELGIO 1-4Ottavo 5: BRASILE-NORVEGIA 1-2Ottavo 6: MESSICO-INGHILTERRA, lunedì 6 luglio, ore 2Ottavo 7: ARGENTINA-EGITTO,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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