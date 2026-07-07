Svizzera Colombia streaming e diretta tv | dove vedere la partita dei Mondiali 2026

La partita tra Svizzera e Colombia si gioca oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) a Vancouver, in Canada, e fa parte degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026.

. SVIZZERA COLOMBIA STREAMING TV – Oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Svizzera e Colombia scendono in campo a Vancouver (Canada), partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Svizzera Colombia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Svizzera e Colombia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, martedì 7 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Svizzera vs Colombia in diretta: dove guardare gratis il Mondiale 2026 e orari TV

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