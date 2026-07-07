Svizzera Colombia la partita di Suarez | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Da calcionews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, Luis Suarez ha giocato tutta la partita senza segnare. L’attaccante ha toccato il pallone diverse volte, ma non è riuscito a trovare la rete. La sua prestazione è stata caratterizzata da tentativi di tiro e movimenti in attacco, senza però incidere sul risultato finale. La squadra avversaria ha vinto la partita, e Suarez non ha contribuito con goal.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Svizzera Colombia, la partita di Suarez: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di  Svizzera Colombia, la gara valida per gli ottavi di finale del  Mondiale 2026, è senza dubbio  Luis Suarez, ancora a secco al Mondiale. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Suarez. PRIMO TEMPO Il primo episodio da segnalare è una pressione fallosa che Suarez compie su Elvedi, il tridente colombiano per ora fa un lavoro di attenzione per disturbare la costruzione della manovra della Svizzera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

svizzera colombia la partita di suarez il focus sulla prestazione dell8217attaccante
© Calcionews24.com - Svizzera Colombia, la partita di Suarez: il focus sulla prestazione dell’attaccante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Olanda Giappone, la partita di Ueda: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la partita tra Olanda e Giappone, l’attaccante ha esordito nel Mondiale 2026, attirando l’attenzione per la sua prestazione.

Francia Iraq, la partita di Dembélé: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la seconda gara del Mondiale 2026, Dembélé è stato tra i protagonisti della partita tra Francia e Iraq.

Temi più discussi: Svizzera-Colombia: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Una solida Colombia raggiunge la Svizzera a Vancouver; Svizzera-Colombia: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali degli ottavi di finale; Dove vedere Svizzera-Colombia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni.

svizzera colombia svizzera colombia la partitaDove vedere Svizzera-Colombia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingProseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La Svizzera, dopo aver battuto per 2-0 l'Algeria ai sedicesimi, in questo turno affronterà la Colombia. I sudamericani nell'ultima gara hanno vinto c ... msn.com

svizzera colombia svizzera colombia la partitaSvizzera Colombia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Svizzera Colombia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei mondiali 2026 in programma stasera, 7 luglio 2026. Tutte le info ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web