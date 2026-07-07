Svizzera Colombia la partita di Suarez | il focus sulla prestazione dell’attaccante
Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, Luis Suarez ha giocato tutta la partita senza segnare. L’attaccante ha toccato il pallone diverse volte, ma non è riuscito a trovare la rete. La sua prestazione è stata caratterizzata da tentativi di tiro e movimenti in attacco, senza però incidere sul risultato finale. La squadra avversaria ha vinto la partita, e Suarez non ha contribuito con goal.
Svizzera Colombia, la partita di Suarez: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Svizzera Colombia, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Luis Suarez, ancora a secco al Mondiale. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Suarez. PRIMO TEMPO Il primo episodio da segnalare è una pressione fallosa che Suarez compie su Elvedi, il tridente colombiano per ora fa un lavoro di attenzione per disturbare la costruzione della manovra della Svizzera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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