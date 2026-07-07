Svizzera Colombia la partita di Suarez | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Durante gli ottavi di finale del Mondiale 2026, Luis Suarez ha giocato tutta la partita senza segnare. L’attaccante ha toccato il pallone diverse volte, ma non è riuscito a trovare la rete. La sua prestazione è stata caratterizzata da tentativi di tiro e movimenti in attacco, senza però incidere sul risultato finale. La squadra avversaria ha vinto la partita, e Suarez non ha contribuito con goal.