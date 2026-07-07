Da venerdì a domenica, la spiaggia di Sottomonte ha ospitato il Surfin’ Jim Fest, un evento dedicato agli sport acquatici, alla musica dal vivo e alla cultura del mare. Durante le giornate si sono svolte sessioni di surf e altre attività sportive, accompagnate da concerti e incontri di approfondimento. L’evento ha coinvolto partecipanti di diverse età, con momenti di socializzazione e intrattenimento sulla spiaggia.

Da venerdì a domenica la spiaggia di Sottomonte ospita il Surfin’ Jim Fest, evento che mette insieme la possibilità di praticare sport acquatici, ascoltare musica dal vivo e partecipare a momenti di approfondimento legati alla cultura del mare. Una manifestazione che nasce nel segno del festival "Sons of a beach" che si è tenuto a Pesaro per oltre dieci anni, proponendo una serie di appuntamenti tutti gratuiti. Ad organizzarla le associazioni Pksa e Jim Nights, con il patrocinio del Comune. Nella spiaggia del Kite Beach (accesso da sottopasso numero 5), si inizia venerdì alle 20, con i live di Danielle e Mazzoli (che hanno calcato il palco di X Factor) e MilleAlice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Surfing’ Jim Fest. Sottomonte vibra di musica e sport

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