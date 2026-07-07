Il film Supergirl, uscito nelle sale il 26 giugno 2026, ha registrato un risultato deludente al box office. La pellicola potrebbe essere trasferita in streaming in tempi più rapidi rispetto alle aspettative iniziali. La decisione di passare alle piattaforme digitali sembra essere stata accelerata a causa delle basse entrate nelle sale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle tempistiche precise del rilascio online.

Il debutto nelle sale di Supergirl, avvenuto il 26 giugno 2026, potrebbe essere seguito da un approdo sulle piattaforme digitali molto più rapido del previsto. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web, Warner Bros. Discovery starebbe pianificando il lancio in Home Video della pellicola a tempo di record, stabilendo un nuovo precedente per l’universo cinematografico DCU guidato da James Gunn. Sebbene i piani iniziali vedessero in Supergirl il secondo grande pilastro di rilancio del franchise dopo lo slancio del 2025, l’accoglienza tiepida ai botteghini e la feroce concorrenza estiva starebbero spingendo la major a ricalibrare rapidamente la propria strategia di monetizzazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Supergirl: Il flop al box office spinge verso un’uscita in streaming record

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Milly Alcocks Supergirl Just Took a BRUTAL Box Office Hit

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