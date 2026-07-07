Storie al bivio | anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

7 luglio 2026. Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 7 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. È Carmen Russo, che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata, ad aprire il nuovo appuntamento con “Storie al bivio di sera”. A seguire, un momento di particolare intensità: la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, offrirà una toccante testimonianza dedicata al marito, condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Storie al bivio di sera Valeria Marini e altri ospiti in studio

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