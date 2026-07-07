stones fa finta di farsi male davanti a tuchel poi a sorpresa parte il ballo

Notizia in breve

Un giocatore della nazionale inglese ha simulato un infortunio davanti all'allenatore. Tuchel ha mostrato preoccupazione, ma successivamente il giocatore ha iniziato a ballare, scatenando una festa tra i presenti. L'episodio si è verificato nello spogliatoio, creando un momento di confusione e allegria tra i membri del team. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito a eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.