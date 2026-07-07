Stones fa finta di farsi male davanti a Tuchel poi a sorpresa parte il ballo

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore della nazionale inglese ha simulato un infortunio davanti all'allenatore. Tuchel ha mostrato preoccupazione, ma successivamente il giocatore ha iniziato a ballare, scatenando una festa tra i presenti. L'episodio si è verificato nello spogliatoio, creando un momento di confusione e allegria tra i membri del team. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito a eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

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Che atmosfera nello spogliatoio della nazionale inglese: lo scherzo di Stones fa preoccupare Tuchel ma poi parte il balletto e comincia la festa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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