Stones fa finta di farsi male davanti a Tuchel poi a sorpresa parte il ballo
Un giocatore della nazionale inglese ha simulato un infortunio davanti all'allenatore. Tuchel ha mostrato preoccupazione, ma successivamente il giocatore ha iniziato a ballare, scatenando una festa tra i presenti. L'episodio si è verificato nello spogliatoio, creando un momento di confusione e allegria tra i membri del team. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito a eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.
Che atmosfera nello spogliatoio della nazionale inglese: lo scherzo di Stones fa preoccupare Tuchel ma poi parte il balletto e comincia la festa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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