L’Iran ha risposto con una provocazione alla celebrazione americana dell’eliminazione dagli Stati Uniti dal Mondiale. Dopo che il segretario della Sicurezza interna degli Stati Uniti aveva festeggiato con un balletto, l’Iran ha replicato con un messaggio che invita a “ballare con loro”. La risposta arriva a poche ore dalla fine del torneo per la squadra statunitense.

È la replica al segretario della Sicurezza interna americana Mullin, che aveva festeggiato con un balletto l’uscita dal torneo di Taremi e compagni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - “Stati Uniti, ballate con noi”, la provocazione dell’Iran dopo l’eliminazione degli Usa dal Mondiale

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