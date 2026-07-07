Il 33enne tunisino colpito all’addome nella notte tra sabato e domenica a Lugo si trova stabile in ospedale. La prognosi resta riservata, e le sue condizioni sono considerate ancora gravi. L’intervento chirurgico è stato effettuato, ma non si conoscono ancora dettagli sulle cause dell’aggressione. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

È stabile e ancora in prognosi riservata all’ ospedale ’Bufalini’ di Cesena il 33enne tunisino accoltellato all’addome nella notte tra sabato e domenica a Lugo. Per l’operaio 55enne Salah Borni - anche lui di origine tunisina e difeso dall’avvocato Massimo Ricci Bitti - arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, l’udienza di convalida davanti al gip è attesa a breve. Tutto si è verificato nei pressi di un bar-tabaccheria di via Circondario Ponente. Secondo quanto ricostruito dai militari coordinati dal pm Stefano Stargiotti grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, verso le 23 tra i due uomini si è innescata un’accesa discussione per motivi ancora al vaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stabile ma ancora grave il 33enne ferito all’addome

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Dammi l’incasso o ti uccido”. Rapina in un bar, ferito il titolare. Coltellata all’addome: non è graveUn uomo armato di coltello ha minacciato il titolare di un bar, chiedendo l’incasso.

Rissa in strada tra minori. Diciassettenne ancora grave. Indagini su un secondo feritoUn ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo una rissa tra minori in strada.

Argomenti più discussi: Stabile ma ancora grave il 33enne ferito all’addome; Il grave incidente stradale di Montebelluna: ancora in terapia intensiva uno dei carabinieri feriti; Caserta, schianto in moto contro la transenna: aperta inchiesta; Incendio al panificio, rogo domato dopo 12 ore: il titolare grave ma stabile a Verona.

Guerra Ucraina, una vittoria senza vittoria Mosca è in grave difficoltà a causa del crescente isolamento della Crimea, scrive la stampa internazionale. Quella che era la conquista più stabile e sicura sta diventando per Mosca una grande incognita. Russia e Ucr x.com