Spesa militare da record ma trasparenza zero | tra porte girevoli e lobby

Notizia in breve

Le spese militari italiane hanno raggiunto livelli record, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Milex. La trasparenza sulla questione è assente, con un aumento della presenza di porte girevoli e lobby nel settore. La relazione aggiorna quella di cinque anni fa, evidenziando un incremento dell’influenza dell’industria militare sull’agenda politica nazionale.