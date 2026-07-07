Spesa militare da record ma trasparenza zero | tra porte girevoli e lobby
Le spese militari italiane hanno raggiunto livelli record, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Milex. La trasparenza sulla questione è assente, con un aumento della presenza di porte girevoli e lobby nel settore. La relazione aggiorna quella di cinque anni fa, evidenziando un incremento dell’influenza dell’industria militare sull’agenda politica nazionale.
Le spese militari aumentano, su livelli record, ma la trasparenza arretra. L’ultimo rapporto dell’ Osservatorio Milex aggiorna la precedente analisi, di cinque anni fa, sull’influenza dell’industria militare sull’agenda politica italiana della difesa. Un aggiornamento del rapporto di Transparency Internationl fatto con il Cild che mostra come siamo di fronte a cifre da record investite in difesa, vicine ai 34 miliardi, ma senza un aumento dei controlli e della trasparenza. Si parte, quindi, da un rapporto di cinque anni fa, che individuava cinque percorsi di influenza indebita: lobbying, fondazioni politiche, think tank, porte girevoli, finanziamento della politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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