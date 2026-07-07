Sos emergenza-urgenza | scatta il piano estivo

Il piano estivo per l’emergenza-urgenza prevede la riorganizzazione della rete sanitaria, con l’obiettivo di coprire le carenze di 178 medici. Sono stati integrati i servizi di Continuità assistenziale e le Guardie mediche estive, per garantire assistenza continua. La modifica riguarda le modalità di intervento e di copertura territoriale, con particolare attenzione alle fasce diurni e notturne durante la stagione calda.

«Stiamo lavorando per riorganizzare la rete dell’emergenza-urgenza, in cui mancano 178 medici, integrandola con la Continuità assistenziale e con le Guardie mediche estive». Previsto anche un aumento delle postazioni del 118. L’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, ha in agenda tra questa mattina e giovedì due incontri con le parti interessate: oggi con i Direttori generali delle Asl pugliesi e tra due giorni con i Sindacati dei medici. Obiettivi: sciogliere i nodi organizzativi e affrontare la stagione estiva, e la mole di richieste di assistenza che aumentano in maniera esponenziale, in sicurezza e chiudere la questione dell’Accordo integrativo regionale al fine di garantire ulteriori risorse da destinare alle ore di lavoro aggiuntive dei medici in servizio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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