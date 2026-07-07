Sondaggi Vannacci tocca il 6% e stacca la Lega che però torna a crescere Cala FdI campo largo avanti sul centrodestra

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo sondaggio mostra il partito di un candidato con il 6% delle preferenze, superando la Lega che invece registra una leggera ripresa. Nel frattempo, il partito di centrodestra con il calo di consensi si colloca dietro a un campo largo che si conferma in testa. Un altro partito di estrema sinistra e un movimento ecologista si avvicinano al quinto posto, mentre i partiti di maggioranza, a eccezione di Fratelli d’Italia, registrano un aumento dei voti rispetto alla settimana precedente.

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Futuro Nazionale continua a crescere e ormai tallona Alleanza Verdi e Sinistra come quinto partito italiano. Ma il centrodestra non ne risente particolarmente, anzi: rispetto alla scorsa settimana, l’unica grande forza di maggioranza a perdere voti è Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia e la Lega tornano a risalire. È quanto emerge dal sondaggio politico settimanale realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito di Roberto Vannacci guadagna un altro 0,4% raggiungendo il 6% tondo, ormai quasi mezzo punto sopra la Lega, che però a sua volta cresce dal 5,4% al 5,6%. Guadagna due decimi anche Forza Italia, stimata al 7,4%, mentre Fratelli d’Italia ne perde altrettanti e scende al 27,1%, ormai lontano dal 30% che superava meno di un anno fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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