Dopo il terremoto avvenuto in Venezuela, a tredici giorni di distanza, i soccorritori continuano a effettuare salvataggi. Il governo ha deciso di riaprire le scuole per permettere agli studenti di completare l’anno scolastico e riprendere le attività. Secondo un’organizzazione umanitaria, i danni causati dal sisma sono elevati e la popolazione ha bisogno di assistenza in diversi settori.

A tredici giorni dal terremoto, continuano salvataggi “miracolosi” e il governo decide di riaprire le scuole per far concludere agli studenti l’anno scolastico e riportare una parvenza di normalità. Ma lo scenario descritto da Marcélo Garcia Dalla Costa responsabile dei Programmi internazionali dell’ONG, è apocalittico. Massima preoccupazione per i bambini, molti rimasti orfani e con gravi traumi da shock, “la gente vive in strada, ha perso tutto, il rischio per l’epidemie è altissimo” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sisma in Venezuela. CESVI: numeri da guerra, la popolazione ha bisogno di tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Venezuela, l’appello di Alessio Boni per la raccolta CesviNella notte tra mercoledì e giovedì, due scosse di terremoto di magnitudo 7 si sono verificate in rapida sequenza, a meno di 40 secondi di distanza.

Leggi anche: Terremoto in Venezuela, doppia scossa da incubo di magnitudo 7.2 e 7.5: è il sisma più forte registrato da oltre un secolo

Temi più discussi: Emergenza Venezuela: catastrofe 5 volte più grande rispetto a terremoto Myanmar; Sisma in Venezuela, CESVI: numeri da guerra, la gente ha bisogno di tutto; Sisma Venezuela, CESVI: gestiamo emergenze, da domani aiuti umanitari; Terremoto Venezuela, Garcia Dalla Costa (Cesvi) da Caracas: Situazione ben peggiore di quella che avevo immaginato.

Stiamo attivando anche spazi sicuri, protezione dell’infanzia e supporto psicologico per bambini e bambine. Sostieni i nostri interventi di emergenza in Venezuela donando qui: donazioni.cesvi.org/b?cid=238&amou… x.com

Terremoto in Venezuela, Cesvi: Catastrofe cinque volte peggiore del Myanmar. Oltre 40mila dispersiterremoto in Venezuela. L'ONG lancia l'allarme sulla crisi umanitaria in Venezuela: più di 2.300 morti, migliaia di bambini soli e quasi ... italiachiamaitalia.it

Terremoto in Venezuela: Cesvi, catastrofe 5 volte più grande rispetto a sisma in Myanmar dello scorso anno. Servono ripari, cibo, acqua pulita, protezione e tutelaLa catastrofe del terremoto in Venezuela ha una scala di gravità enorme. Per dimensione dell’impatto, vulnerabilità della popolazione coinvolta e urgenza dei bisogni che stiamo rilevando siamo di fro ... agensir.it