servono subito soccorsi doppio schianto in autostrada circolazione interrotta

Notizia in breve

Un doppio incidente lungo un tratto autostradale ha interrotto la circolazione, creando un blocco di veicoli fermi e un traffico congestionato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno richiesto assistenza immediata. La circolazione è rimasta sospesa mentre le operazioni di soccorso erano in corso. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.