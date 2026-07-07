Servono subito soccorsi Doppio schianto in autostrada circolazione interrotta
Un doppio incidente lungo un tratto autostradale ha interrotto la circolazione, creando un blocco di veicoli fermi e un traffico congestionato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno richiesto assistenza immediata. La circolazione è rimasta sospesa mentre le operazioni di soccorso erano in corso. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.
Il traffico si è trasformato improvvisamente in un lungo serpentone di veicoli fermi, con centinaia di automobilisti costretti ad attendere mentre i soccorsi entravano in azione. Una mattinata apparentemente normale si è rapidamente trasformata in una situazione di forte emergenza, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code lungo una delle principali arterie del Nord Italia. >> “Io fuori da Uomini e Donne”. L’inaspettato annuncio gela il pubblico di Maria: decisone arrivata, non si torna indietro Nel giro di meno di un’ora, due distinti incidenti hanno richiesto un massiccio intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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